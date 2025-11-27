برعاية وزير الطاقة.. "تنظيم الكهرباء" تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة

برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أطلقت الهيئة، اليوم في الرياض، نموذج حماية المستهلك، وهويتها البصرية الجديدة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التحول التنظيمي الذي يشهده قطاع الكهرباء في المملكة.
وأكد محافظ الهيئة المهندس عبدالله بن محمد البيشي، خلال حفل الإطلاق، أن النموذج الجديد لحماية المستهلك يُمثل امتدادًا لمسار الإصلاحات التي بدأت مع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في عام 2019م، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة وتمكين من سمو وزير الطاقة، مما أسهم في بناء منظومة كهرباء أكثر كفاءة وشفافية، محورها تحسين جودة الخدمة وحماية المستهلك.
وأوضح البيشي أن النموذج الجديد يعكس تحولًا مؤسسيًا وثقافيًا في عمل الهيئة، حيث يضع المستهلك في مركز الاهتمام، ويعتمد على نظام رقمي متكامل يربط الهيئة بمقدمي الخدمة، ويعمل على المراقبة والتحليل واتخاذ الإجراءات الاستباقية بناءً على البيانات الفنية والتشغيلية، قبل أن يتأثر المستهلك.
وفيما يتعلق بالهوية البصرية الجديدة، أوضح أن انطلاقتها تعكس مرحلة تنظيمية أكثر تطورًا تركّز على العدالة والشفافية والاستباقية، وتسعى إلى تعزيز موثوقية الخدمة وحماية الحقوق، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن المسيرة التنظيمية انعكست بوضوح على مستوى حماية حقوق المستهلكين، حيث ارتفعت قيمة التعويضات المقدمة للمستهلكين المستحقين من نحو 2.5 مليون ريال في 2019 إلى أكثر من 310 ملايين ريال حتى أكتوبر 2025، وذلك بفضل تعزيز الرقابة التنظيمية الفعالة.
كما أطلقت الهيئة خلال المناسبة تطبيقها الجديد للهواتف الذكية، الذي يُمكّن المستهلكين من الوصول إلى الخدمات والمعلومات بشكل أسهل وأكثر شفافية، ضمن جهود الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز تجربة المستهلك.