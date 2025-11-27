برعاية وزير الطاقة.. "تنظيم الكهرباء" تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة

وأوضح البيشي أن النموذج الجديد يعكس تحولًا مؤسسيًا وثقافيًا في عمل الهيئة، حيث يضع المستهلك في مركز الاهتمام، ويعتمد على نظام رقمي متكامل يربط الهيئة بمقدمي الخدمة، ويعمل على المراقبة والتحليل واتخاذ الإجراءات الاستباقية بناءً على البيانات الفنية والتشغيلية، قبل أن يتأثر المستهلك.