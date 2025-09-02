حصول 18 مطارًا تابعًا "لتجمع مطارات الثاني" على اعتماد تجربة العميل للمستوى الثاني من مجلس المطارات الدولي

حصل 18 مطارًا تابعًا لتجمع مطارات الثاني على المستوى الثاني، في برنامج اعتماد تجربة العميل الصادر من مجلس المطارات الدولي (ACI)، وذلك في خطوة تعكس الجهود المتواصلة؛ لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.
ويأتي هذا الاعتماد، تأكيدًا على الالتزام بتقديم تجربة عملاء مميزة، من خلال قياس رضا المسافرين، وتحليل ملاحظاتهم، إضافة إلى توفير بنية تحتية متقدمة، وكوادر بشرية مدرّبة على أعلى مستوى من الاحترافية؛ لرفع كفاءة التشغيل، وتطوير جودة الخدمات المقدمة في المطارات، وفق خطة إستراتيجية مُحكمة لتلبية مستهدفات الاعتماد للمستوى الثاني.
يذكر أن اعتماد تجربة العميل، المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI)، أحد أهم المعايير العالمية، التي تقيس مدى التزام المطارات، حيث يستند في ذلك على خطة إستراتيجية مُحكمة لتلبية مستهدفات الاعتماد للمستوى الثاني، وذلك بتحسين تجربة المسافرين، وتقديم خدمات تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.