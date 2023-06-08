اختتام مناورات تمرين "عزم النسر" بمركز الحرب الجوي بالظهران

وشهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورؤساء أركان قوات الدول المشاركة، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية، ختام فعاليات التمرين الذي هدف إلى رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ على كافة المستويات، إضافة إلى إظهار عمق العلاقات الإستراتيجية والعسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.