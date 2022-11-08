فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب يستأصل ورمًا ممتدًّا من قاع الجمجمة إلى محجر العين

وقال د.وليد الحبيب المدير الطبي للمستشفى: استمرت العملية نحو 6 ساعات متواصلة، وانتهت -ولله الحمد- بنجاح باهر؛ مؤكدًا أن الفريق الطبي أظهر تميزه في هذه العملية التي اتسمت بتعقيدات كثيرة؛ أبرزها أن الورم كان في منطقة بالغة الحساسية، ومحاطًا بالمراكز الحيوية والأوعية الدموية والأعصاب الدقيقة، وكان التحدي الأول الذي واجه الفريق الطبي في هذه العملية هو عدم تعريض هذه الأجزاء الحساسة لأي نوع من أنواع الضرر، وقد نجح في ذلك بامتياز، وجنّب المريض الكثير من المضاعفات؛ كفقدان البصر الكلي، وفقدان حركة العين، والتهابات القرنية، وصولًا إلى الجلطات لا قدر الله.