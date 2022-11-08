فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب يستأصل ورمًا ممتدًّا من قاع الجمجمة إلى محجر العين

تَمكن فريق طبي بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من إجراء عملية ناجحة لإزالة ورم معقد في قعر الجمجمة، ومتشعب إلى تجويف العين؛ مسببًا الضغط على عدة مراكز حيوية بالمخ، وأعراضًا حادة على مريض أربعيني.
وكان المريض قد راجع المستشفى مشتكيًا من ضعف النظر وبروز العين إلى الخارج (جحوظ)، مع صداع مستمر، وأجريت له حزمة من الفحوصات والتحاليل الطبية الدقيقة، وقد بيّنت نتائجها أنه يعاني من ورم منشؤه في قعر الدماغ، وممتد إلى تجويف العين اليمنى، إضافة إلى أنه يشكل ضغطًا على العصب البصري والشريان السباتي، وكذلك على أنسجة العين والأعصاب المحركة لها؛ وهو الأمر الذي أدى إلى جحوظها وضعف إبصارها.
وتدارس الفريق الطبي ملف الحالة، وخلُص إلى ضرورة التدخل العاجل لإزالة الورم.. وأجريت عملية دقيقة باستخدام تقنية المجهر الجراحي، تم فيها إزالة الورم من تجويفي الجمجمة والعين، بشكل كامل، دون الإضرار بالأعصاب والأوعية الدموية والمراكز الحيوية المحيطة به.
وقال د.وليد الحبيب المدير الطبي للمستشفى: استمرت العملية نحو 6 ساعات متواصلة، وانتهت -ولله الحمد- بنجاح باهر؛ مؤكدًا أن الفريق الطبي أظهر تميزه في هذه العملية التي اتسمت بتعقيدات كثيرة؛ أبرزها أن الورم كان في منطقة بالغة الحساسية، ومحاطًا بالمراكز الحيوية والأوعية الدموية والأعصاب الدقيقة، وكان التحدي الأول الذي واجه الفريق الطبي في هذه العملية هو عدم تعريض هذه الأجزاء الحساسة لأي نوع من أنواع الضرر، وقد نجح في ذلك بامتياز، وجنّب المريض الكثير من المضاعفات؛ كفقدان البصر الكلي، وفقدان حركة العين، والتهابات القرنية، وصولًا إلى الجلطات لا قدر الله.
وقد بدأت الحالة الصحية للمريض في التحسن مباشرة بعد العملية؛ حيث عادت العين إلى وضعها الطبيعي، وتدريجيًّا تَحَسّن مستوى النظر، إلى أن تخلص من كل الأعراض التي قادته إلى المستشفى، وبعد 5 أيام من التنويم والرعاية الطبية الحثيثة غادر بحالة صحية جيدة إلى منزله.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تتوفر فيها كل الإمكانات التي تساعدها على تقديم رعاية متكاملة واستقبال حالات الجلطات الدماغية ومشكلات المخ والأعصاب.