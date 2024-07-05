بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا.. نجاح كبير لعمليات علاج الإنزلاقات الغضروفية بالليزر

شهد مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، إجراء عمليات ناجحة لعلاج إنزلاقات غضروف العمود الفقري بتقنية الليزر PLDD، التي تعدّ من أحدث الحلول العلاجية التي تتسم بالفعالية والأمان العالي، ذكر ذلك د.عبدالله النبهان استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أكد إجراء عدة عمليات بمركز جراحة طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري عبر تقنية PLDD، مضيفاً أن المرضى راجعوا المركز بسبب أعراض متماثلة، أبرزها آلام في الظهر أو الساقين أو إحداهما، وخضعوا لفحوصات طبية دقيقة بدأت بالمنطقة المصابة بالألم، وفحص الاستجابة العصبية وقوة العضلات بموضع الضرر، إضافة إلى الأشعة التشخيصية كصور الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، ومن ثم خضعوا لعمليات علاج بالليزر تحت الأشعة السينية وبالتخدير الموضعي، ومشاركة المريض الذي يكون في كامل وعيه، حيث يتم في هذه العمليات إدخال أنبوب الليزر دون الحاجة إلى الفتحة الجراحية والوصول إلى موضع الإصابة ومعالجتها، وقد تكللت كل التدخلات الطبية التي لم تستمر لأكثر من "30" دقيقة ولله الحمد، بالنجاح الباهر، وغادر المرضى المستشفى في ذات يوم العملية، وتخلصوا لاحقاً من كافة الأعراض التي عانوا منها.
وأضاف د.النبهان أن الحالات التي تم علاجها بهذه التقنية عالية الفعالية هي حالات الإنزلاقات الغضروفية مكتملة الحلقة، وأيضاً الانبعاجات الغضروفية التي تسبب آلاماً في الظهر والأطراف السفلية، مضيفاً أن هذه التقنية تناسب الفئات التي يُخشى عليها من خطر حدوث مضاعفات خلال الجراحة، ككبار السن، وكذلك المصابين بانقطاع التنفس الانسدادي النومي، وأمراض القلب والكلى ومشكلاتها، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والسكتة الدماغية، وغيرها.
وتابع قائلاً أن من مميزات علاج الإنزلاقات الغضروفية بتقنية الليزر أنه ينعدم فيه احتمالات العدوى والنزيف، إضافة إلى قلة الألم، وسرعة التعافي والعودة إلى ممارسة الأنشطة المعتادة، مؤكداً أن المركز سيتوسع مستقبلاً في استخدام هذه التقنية لأنها تمثل الأمل لفئات من المرضى، الذين لا تسمح حالتهم الصحية الخضوع للجراحات التقليدية للتعافي من الإنزلاقات الغضروفية وأعراضها الحادة.