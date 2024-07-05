بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا.. نجاح كبير لعمليات علاج الإنزلاقات الغضروفية بالليزر

والذي أكد إجراء عدة عمليات بمركز جراحة طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري عبر تقنية PLDD، مضيفاً أن المرضى راجعوا المركز بسبب أعراض متماثلة، أبرزها آلام في الظهر أو الساقين أو إحداهما، وخضعوا لفحوصات طبية دقيقة بدأت بالمنطقة المصابة بالألم، وفحص الاستجابة العصبية وقوة العضلات بموضع الضرر، إضافة إلى الأشعة التشخيصية كصور الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، ومن ثم خضعوا لعمليات علاج بالليزر تحت الأشعة السينية وبالتخدير الموضعي، ومشاركة المريض الذي يكون في كامل وعيه، حيث يتم في هذه العمليات إدخال أنبوب الليزر دون الحاجة إلى الفتحة الجراحية والوصول إلى موضع الإصابة ومعالجتها، وقد تكللت كل التدخلات الطبية التي لم تستمر لأكثر من "30" دقيقة ولله الحمد، بالنجاح الباهر، وغادر المرضى المستشفى في ذات يوم العملية، وتخلصوا لاحقاً من كافة الأعراض التي عانوا منها.