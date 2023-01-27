بعد تحديدها بـ7500 ريال.. مطالبات بإعادة النظر في رسوم قرض "العمل الحر"

طالب عدد من المستفيدين من قرض "العمل الحر" الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعي بدون فوائد بإعادة النظر في الرسوم البالغة قيمتها 7500 ريال، مقترحين أن تكون بالنسبة والتناسب لافتين بأن من يحصل على الحد الأعلى 120 ألف ريال يختلف عمن يحصل على قرض أقل في حدود الـ20 ألفاً أو الـ30 ألفاً.
وبين المستفيدون بأنه لو كانت بالنسبة مثل ما تطبق البنوك لكانت أفضل أي بمعنى أن من يحصل على قرض أقل تكون الرسوم منخفضة مشيرين بأن من يحصل على قرض قدره 25 ألف ريال فسيتم خصم مبلغ 7500 ريال كرسوم من إجمالي القرض وسيكون المتبقي 17500 وهو يعتبر كبيراً مقارنة بالمبلغ المفترض وقالوا: نأمل من الجهة المعنية إعادة النظر في الرسوم المفروضة.
فمن جانبه قال المواطن "أبو سعود" لـ"سبق" بأن زوجته تقدمت للحصول على قرض عمل حر بمقدار 24 ألف ريال لتتفاجأ بإيداع 16 ألفاً وعند السؤال تم الإيضاح بأن 7500 ذهبت كرسوم، ولكن النسبة والتناسب وتحديد نسبة معينة مثل البنوك 5% تكون رسوم الـ24 ألف ريال 1200 ريال وهكذا.
يشار إلى أن العمل الحر يقدم العديد من الخيارات في كل من مسار الخدمات التخصصية مسار التنمية الريفية ومسار الحرف اليدوية ومسار المهن العقارية ومسار توصيل الطلبات ومسار الأسر المنتجة ومسار الخدمات المحاسبية.
ويتميز المنتج بسقف تمويل يصل إلى 120 ألف ريال مدة تمويل تصل إلى 40 شهراً رسوم إدارية لا تتجاوز 7500 ريال، ويشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 65 عاماً وسلامة السجل الائتماني وألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 ألف ريال ووجود وثيقة العمل الحر.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق حساب العمل الحر، يأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وعبر بوابة "عمل المستقبل"؛ للمساهمة في تطوير العمل الحر في السعودية لمختلف مناطق المملكة.
وتهدف الخدمة إلى تنويع الفرص المتاحة للسعوديين، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة ويقدم حساب "العمل الحر المميز" مجموعة متكاملة من المزايا الذكية الداعمة لممارسي الأعمال الحرة، التي تساهم في تعزيز الأعمال بأحدث الأدوات والخدمات، مثل: إصدار الفواتير الإلكترونية، والتي من شأنها توثيق التعاملات الإلكترونية، وتوفير نماذج إلكترونية للمستندات الرسمية للعمل منها "العقود"، والعروض الاستثنائية المقدمة من الشركات الداعمة.
كما تشمل مميزات الحساب دورات تعليمية تدريبية؛ لنقل صاحب العمل الحر وعمله إلى مرحلة متقدمة من الابتكار والإبداع.