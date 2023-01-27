بعد تحديدها بـ7500 ريال.. مطالبات بإعادة النظر في رسوم قرض "العمل الحر"

طالب عدد من المستفيدين من قرض "العمل الحر" الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعي بدون فوائد بإعادة النظر في الرسوم البالغة قيمتها 7500 ريال، مقترحين أن تكون بالنسبة والتناسب لافتين بأن من يحصل على الحد الأعلى 120 ألف ريال يختلف عمن يحصل على قرض أقل في حدود الـ20 ألفاً أو الـ30 ألفاً.