"النايف" يكتسح الأسرع في سباقات الجذاع بمهرجان ولي العهد للهجن

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الـ 10 أشواط المخصصة لمنافسات الجذاع 5 كم في الفترة الصباحية كالتالي: "وعد" لـ هجن السيليه، "نجد" لـ بندر محمد الهاجري، "الهيلعي" لـ طالب فهد المري، "دانه" لـ مبارك ربيع العجمي، "شقران" لـ حشر ظفر الهاجري، "قصايد" لـ أحمد مانع آل عامر، "جلمود" لـ ناصر سحاب الرشيدي، "شهلوله" لـ محمد معزي العتيبي، وأخيراً "ضبيان" لـ عواض مزيد الشلوي.