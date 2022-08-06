"النايف" يكتسح الأسرع في سباقات الجذاع بمهرجان ولي العهد للهجن

اكتسح "النايف" لنايف عبدالمطلب الشريف، الأسرع بعد حصوله على المركز الأول في الشوط الصباحي الثاني فئة جذاع قعدان، بتوقيت 8:02.239 ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
واستخدم ماجد القرشي مضمّر القعود "النايف" أسلوب المساير منذ بدء انطلاقة الشوط، وقبل نهاية السباق بـ 500 م ضاعف جهده بسرعة البرق متجاوزاً شاهين الذي كان مرشّحاً قبله للفوز.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الـ 10 أشواط المخصصة لمنافسات الجذاع 5 كم في الفترة الصباحية كالتالي: "وعد" لـ هجن السيليه، "نجد" لـ بندر محمد الهاجري، "الهيلعي" لـ طالب فهد المري، "دانه" لـ مبارك ربيع العجمي، "شقران" لـ حشر ظفر الهاجري، "قصايد" لـ أحمد مانع آل عامر، "جلمود" لـ ناصر سحاب الرشيدي، "شهلوله" لـ محمد معزي العتيبي، وأخيراً "ضبيان" لـ عواض مزيد الشلوي.