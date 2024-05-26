أولى طلائع الحجاج من طاجيكستان تغادر إلى الأراضي المقدّسة

غادرت أمس، أولى طلائع الحجاج من جمهورية طاجيكستان مطار دوشنبيه الدولي إلى الأراضي المقدّسة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان؛ ورئيس اللجنة الدينية بجمهورية طاجيكستان سليمان دولت زاده.
وأكّد السفير الرشيدان؛ أن خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدّسة شرفٌ واعتزازٌ للمملكة، راجياً من الله -عزّ وجلّ- أن يتقبّل من الحجاج حجهم، وأن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وعودة حميدة إلى أوطانهم سالمين.
من جانبه، أعرب دولت زاده؛ بهذه المناسبة، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على جميع التسهيلات التي تُقدَّم للحجاج.