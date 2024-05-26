أولى طلائع الحجاج من طاجيكستان تغادر إلى الأراضي المقدّسة

غادرت أمس، أولى طلائع الحجاج من جمهورية طاجيكستان مطار دوشنبيه الدولي إلى الأراضي المقدّسة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان؛ ورئيس اللجنة الدينية بجمهورية طاجيكستان سليمان دولت زاده.