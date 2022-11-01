رسمياً .. تدشين إصدار هوية وطنية بدل فاقد من منصة أبشر

وأكّد الفريق اليحيى أن التدشين يأتي امتدادًا لدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للتحول الرقمي في القطاعات الأمنية عامة والأحوال المدنية خاصة، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة شملت خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى المقيمين.