"الراجحي" يلتقي شباب نجران.. ويزور عددًا من المشاريع الريادية

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، بأعضاء مجلس شباب منطقة نجران؛ بهدف تمكين الشباب، وتعزيز الشراكة معهم، وتبنّي أفكارهم ومبادراتهم ومشروعاتهم التنموية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعُقد خلال اللقاء حوار مفتوح مع شباب منطقة نجران، حيث استمع "الراجحي" للتحديات التي تواجه المجلس، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما تم استعراض استراتيجية التنمية الشبابية التي تعمل عليها الوزارة حاليًا.
من جانب آخر، زار "الراجحي" عددًا من المشاريع الريادية المدعومة من قبل بنك التنمية الاجتماعية، واطلع على تجارب الشباب، مستمعًا لقصص إنشاء المشاريع الخاصة بهم، وناقشهم حول أفكارهم لتطوير تلك المشاريع، والاستفادة من خبراتهم في تنمية المشاريع الشبابية في المنطقة.
والتقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، واستمع إلى تقرير موجز عن مهام الجمعية، وخدماتها، وحوكمتها، منوهًا خلال جولته التفقدية على الجمعية بجهود ودعم سمو أمير منطقة نجران للجمعية، ودورها في خدمة المجتمع، ودعمها للمستفيدين.