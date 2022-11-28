"الراجحي" يلتقي شباب نجران.. ويزور عددًا من المشاريع الريادية

من جانب آخر، زار "الراجحي" عددًا من المشاريع الريادية المدعومة من قبل بنك التنمية الاجتماعية، واطلع على تجارب الشباب، مستمعًا لقصص إنشاء المشاريع الخاصة بهم، وناقشهم حول أفكارهم لتطوير تلك المشاريع، والاستفادة من خبراتهم في تنمية المشاريع الشبابية في المنطقة.