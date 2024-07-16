الكيلو يصل لـ 15 ريالاً.. "أسواق تمور الخرج" تستقبل بداية الإنتاج المحلي من "الخلاص"

تستقبل أسواق التمور في محافظة الخرج بداية الإنتاج المحلي لموسم هذا العام من نوع الخلاص، الذي تتميّز به المحافظة والأكثر إنتاجاً وطلباً، حيث يصل سعر الكيلو من 8 إلى 15 ريالاً، تليه طلباً في السوق، أنواع: الصقعي، ونبوت سيف، والصفري، والشيشي، والهلالي، والبرحي.
وبحسب آخر الإحصاءات، تقدّر أعداد النخيل في المحافظة بـ 1.8 مليون نخلة؛ منها 1.2 مليون نخلة مثمرة تنتج نحو 120 ألف طن سنوياً، بقيمة سوقية تقدر بـ 990 مليون ريال، توفر فرص عمل موسمية تصل لأكثر من 7 آلاف فرصة عمل للمزارعين والمستثمرين، في حين يقدم صندوق التنمية الزراعية الدعم المالي للمستفيدين، حيث قارب العام الماضي 700 مليون ريال.
ويدعم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج المزارعين بمواقع لبيع التمور في السوق المركزي، وعدد من المباسط في المحافظة، في حين يقوم مراقبو المكتب بأخذ عيّنات بشكلٍ مستمر وتحليلها لضمان عدم وجود أيّ متبقياتٍ للمبيدات الحشرية.
ويقدّم "مكتب البيئة" خدمات تنظيم الحملات الإرشادية والتوعية، فضلاً عن الجولات الميدانية على المزارع لمكافحة الآفات النباتية، والتعريف بالاستخدام الأمثل للمواد والأسمدة ومراقبة النخيل لمنع ومعالجة أي إصابات قد تتفشى.