الكيلو يصل لـ 15 ريالاً.. "أسواق تمور الخرج" تستقبل بداية الإنتاج المحلي من "الخلاص"

تستقبل أسواق التمور في محافظة الخرج بداية الإنتاج المحلي لموسم هذا العام من نوع الخلاص، الذي تتميّز به المحافظة والأكثر إنتاجاً وطلباً، حيث يصل سعر الكيلو من 8 إلى 15 ريالاً، تليه طلباً في السوق، أنواع: الصقعي، ونبوت سيف، والصفري، والشيشي، والهلالي، والبرحي.