"الشلعان": اليوم الوطني فرصة عظيمة لاستعراض منجزات المملكة

وأوضح، أن القيادة الرشيدة دعمت وما تزال تدعم المنظومة العدلية، إذ حرصت أيدها الله، على أن تتماشى إجراءاتها وآلية أعمالها وفق أفضل المقاييس العالمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق العدل، وضمان حقوق الناس، وهذا ما عهدناه من دولتنا على مر العصور.