"الشلعان": اليوم الوطني فرصة عظيمة لاستعراض منجزات المملكة

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، اليوم السبت، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.
وقال "الشلعان": إن لهذا اليوم في نفوسنا كسعوديين مكانة خاصة، به نستشعر الأمن، والأمان، والوحدة، والتكاتف، تحت راية مؤسس البلاد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -.
وأضاف، أن اليوم الوطني يمثل فرصة عظيمة لاستعراض منجزات الوطن، ولاسيما في هذا العهد المبارك الذي نسابق فيه الزمن لتحقيق أهدافنا في شتى الميادين.
وأوضح "الشلعان"، أن دولتنا بفضل الله، ثم برعاية قيادتنا الرشيدة حققت قفزات تنموية مؤكدة للعالم أجمع أن المستحيل قابل للتحقق على أرض السعودية.
وأوضح، أن القيادة الرشيدة دعمت وما تزال تدعم المنظومة العدلية، إذ حرصت أيدها الله، على أن تتماشى إجراءاتها وآلية أعمالها وفق أفضل المقاييس العالمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق العدل، وضمان حقوق الناس، وهذا ما عهدناه من دولتنا على مر العصور.
وقال "الشلعان": إن وطننا بقيادة مليكنا وولي عهده الأمين - حفظهما الله ورعاهما- يشهد نجاحات متوالية على كل الأصعدة، فالرؤية الواضحة، والطموح لا سقف له.
واختتم حديثه بسؤال الله عز وجل، أن يوفق ولي أمرنا وولي عهده، لما يحبه ويرضاه، ويجزيهم خير الجزاء، ويبارك لهم في أعمالهم، ويحفظهم من كل سوء ومكروه، ويديم على وطننا الغالي رخاءه، ونماءه، وأمنه، وأمانه.