36 درجة.. "مكة المكرّمة وشرورة" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتوقّع المركز أن تكون الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، حائل، في حين تكون خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير. كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على: الشرقية، الرياض، القصيم، مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز أن شرورة ومكة المكرّمة سجّلتا أعلى درجة حرارة 36 ْمئوية، فيما سجّلت حائل أقل حرارة 10 درجات فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في نجران 35 ْمئوية، وكل من: القنفذة وبيشة وجازان 34 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت حائل في أدنى القائمة بـ10 درجات، تليها السودة 11 ْمئوية، وطريف ورفحاء 12 ْمئوية.
وأوضح أن حائل ورفحاء سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 95%.