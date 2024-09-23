بحزمة من الفعاليات المتنوعة.. حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني 94

وشملت خطة "الأمانة" للاحتفاء باليوم الوطني، تركيب مجسمات فنية في عددٍ من المواقع الحيوية، وتركيب الأعلام السعودية، ورفع سارية العَلم في دوار العَلم، إضافة إلى إضاءة المباني الرئيسة بصور وعبارات احتفالية، وعبر شاشات الطرق الرئيسة، بصور تعبّر عن الفخر والاعتزاز، إلى جانب تجهيز مواقع الفعاليات.