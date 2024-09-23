بحزمة من الفعاليات المتنوعة.. حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني 94

احتفت أمانة حفر الباطن، أمس، باليوم الوطني 94، تحت شعار "نحلم ونحقق"، من خلال تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة.
وتضمنت الفعاليات فقرات غنائية ومعارض وأنشطة أخرى متنوعة توزعت على عددٍ من الحدائق في المحافظة والبلديات المرتبطة.
وشملت خطة "الأمانة" للاحتفاء باليوم الوطني، تركيب مجسمات فنية في عددٍ من المواقع الحيوية، وتركيب الأعلام السعودية، ورفع سارية العَلم في دوار العَلم، إضافة إلى إضاءة المباني الرئيسة بصور وعبارات احتفالية، وعبر شاشات الطرق الرئيسة، بصور تعبّر عن الفخر والاعتزاز، إلى جانب تجهيز مواقع الفعاليات.
وأكّدت أمانة حفر الباطن، حرصها على إنجاح الاحتفالات باليوم الوطني، وتقديم كل ما من شأنه إسعاد المواطنين، وتعزيز روح الانتماء للوطن.