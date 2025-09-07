خبير تعليمي يستعرض خمسة أنماط صادمة ويؤكد حاجة المدارس لخطاب إيجابي

وفي أحوال عديدة يتحدث المعلم عن تلك الأحداث ويناقشها في الفصل أو خارجه مع بعض الطلبة، مع خروجها عن دائرة المدرسة أو المقرر. والطلبة في هذه الحالة يراقبون ويقيّمون الموقف ويتحدثون عنه مع بعضهم البعض أو مع هيئة المدرسة أو مع أسرهم، وفي ذلك التقييم يظهرون قدرة نقدية عميقة قد تستغرب منهم ولكن لا يمكن تجاوزها، حيث يكون في ذلك التقييم -الدقيق غالبًا- تقييم للمعلم ولوضعه النفسي والعقلي والسلوكي، وتقييم لعلاقة الموضوع بالمدرسة وبالمقرر، وتقييم لقدرة الإدارة التعليمية في المدرسة وخارجها على معالجة هذه التصرفات من المعلمين، ويقيّمون كذلك علاقتهم بالمعلم وكيفية تلافي الأذى المتوقع منه على ذواتهم وعلى دراستهم للمقرر.