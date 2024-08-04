ينهي مخاطر 20 عاماً مع السيول.. محافظ القنفذة يفتتح طريق قنونا بعد تعديل مساره

افتتح محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع؛ صباح اليوم، مشروع تعديل مسار طريق وادي قنونا، بحضور مدير إدارة الطرق بالقنفذة المهندس واصل البشري؛ ومدير الدفاع المدني العقيد ماجد الأزوري.
وكانت وزارة النقل قد اعتمدت 3 جسور لتحل محل المزلقانات التي تمر وسط مجرى وادي قنونا وشسع بذات الطريق الرابط بين القنفذة الساحل ومنطقة عسير.
وكانت تلك المزلقانات تشكل هاجس خطر على عابري الطريق استمر ما يقارب عشرين عاماً، حيث سرعان ما تقطع السيول حركة المرور عليه، وسبق أن تسبّب ذلك في عديدٍ من الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات؛ أبرزها استشهاد رجلَي إنقاذ من الدفاع المدني خلال محاولتهما إنقاذ أحد المحتجزين سقطت مركبته وسط مجرى الوادي وكذلك غرق أكثر من 4 حالات سقطت سياراتهم في الطريق نفسه.
وجاء بعد ذلك اعتماد مشروع الجسور وتحويل جزءٍ من الطريق لينهي معاناة سالكيه التي استمرت ما يقارب عشرين عاماً.
ونفّذ الطريق شركة شبه الجزيرة، بإشراف ومتابعة من قِبل فرع وزارة النقل بالمحافظة، ومديرها المهندس واصل البشري؛ وكذلك مشرف صيانة طرق القنفذة المهندس أحمد العسيري.
جديرٌ بالذكر أن "سبق" طرحت معاناة الأهالي في مواضيع عدة وفي فترات متفاوتة خلال السنوات الماضية.