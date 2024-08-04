ينهي مخاطر 20 عاماً مع السيول.. محافظ القنفذة يفتتح طريق قنونا بعد تعديل مساره

وكانت تلك المزلقانات تشكل هاجس خطر على عابري الطريق استمر ما يقارب عشرين عاماً، حيث سرعان ما تقطع السيول حركة المرور عليه، وسبق أن تسبّب ذلك في عديدٍ من الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات؛ أبرزها استشهاد رجلَي إنقاذ من الدفاع المدني خلال محاولتهما إنقاذ أحد المحتجزين سقطت مركبته وسط مجرى الوادي وكذلك غرق أكثر من 4 حالات سقطت سياراتهم في الطريق نفسه.