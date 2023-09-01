المهرجان الزراعي الأول يُودِّع تيماء بعد أن تجاوز عدد حضوره 5 آلاف زائر

وفي التفاصيل، أسهم المهرجان الذي تجاوز عدد زائريه الـ5 آلاف زائر، في تعريف أهالي تيماء والمقيمين فيها بما تتميز به مزارعها من تنوع وجودة في المنتجات وكذلك التجارب الزراعية الفريدة التي عُرف عن مزارعيها وتميزهم كذلك بإنتاج التمور ذات الأصناف الجيدة، ولم يقفوا عند هذا الحد فحسب بل اتجهوا إلى استزراع بعض المحاصيل التي تشتهر بإنتاجها بعض مناطق المملكة وخارجها وتلائم أجواء المحافظة مستفيدين من الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة -أيدها الله - للزراعة والمزارعين.