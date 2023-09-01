المهرجان الزراعي الأول يُودِّع تيماء بعد أن تجاوز عدد حضوره 5 آلاف زائر

ودعت محافظة تيماء، أمس الجمعة، مهرجان المنتجات الزراعية الأول، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة تيماء، استمر لمدة 3 أيام، بمشاركة واسعة من مزارعي المحافظة وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية.
وفي التفاصيل، أسهم المهرجان الذي تجاوز عدد زائريه الـ5 آلاف زائر، في تعريف أهالي تيماء والمقيمين فيها بما تتميز به مزارعها من تنوع وجودة في المنتجات وكذلك التجارب الزراعية الفريدة التي عُرف عن مزارعيها وتميزهم كذلك بإنتاج التمور ذات الأصناف الجيدة، ولم يقفوا عند هذا الحد فحسب بل اتجهوا إلى استزراع بعض المحاصيل التي تشتهر بإنتاجها بعض مناطق المملكة وخارجها وتلائم أجواء المحافظة مستفيدين من الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة -أيدها الله - للزراعة والمزارعين.
ومن ناحيته، ثمّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي مشاركة الجهات الحكومية والمزارعين الفعالة في المهرجان، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتقديم جميع أوجه الدعم لمزارعي المنطقة كافة لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية.
وأكد "الرويلي" أن مثل هذه المهرجانات بما تحمل من مشاركات تسهم في استمرارية المزارعين في مزاولة هذه المهنة، والتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية بالمنطقة، عاداً المهرجانات الزراعية واحدةً من أهم المنافذ التي تعول عليها وزارة البيئة في فتح منافذ تسويقية للمزارعين وتعريف المجتمعات المحلية بما تضمه المزارع من منتجات وأصناف غذائية ذات جودة عالية وتنوع فريد.
ونوه "الرويلي" في الختام بما تحظى به مهرجانات المنطقة الزراعية من دعم لامحدود ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي دائما ما يؤكد على أهمية تهيئة البيئة التسويقية الجاذبة لمنتجات المزارعين، والعمل على مساعدتهم وتذليل كافة الصعوبات لهم، إلى جانب التوجيهات والاهتمام الذي يوليه وزير البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ونائبه، بكل ما يتعلق بالزراعة والمزارعين في جميع مناطق المملكة.