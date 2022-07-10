أمانة مكة تضبط 461 رأس غنم وتتلف 78 أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي

وضبطت ‫بلدية الحديبية الفرعية 4 أحواش استغلت لممارسة الذبح العشوائي من قبل عمالة مخالفة لا تحمل شهادات صحية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وبدون كشف بيطري على الذبيحة.