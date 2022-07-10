أمانة مكة تضبط 461 رأس غنم وتتلف 78 أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي

تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها للحفاظ على الصحة العامة وسلامة حجاج بيت الله من حيث تنفيذ جولات رقابية تفتيشية من قبل البلديات الفرعية.
وضبطت بلدية الحديبية الفرعية 4 أحواش استغلت لممارسة الذبح العشوائي من قبل عمالة مخالفة لا تحمل شهادات صحية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وبدون كشف بيطري على الذبيحة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات وإتلاف 78 رأسًا من الأغنام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما ضبطت بلدية المسفلة الفرعية 461 رأسًا من الماشية في 6 مواقع سكنية وفندق أعدت للذبح.
جاء ذلك ضمن خطة البلدية لمعالجة الذبح العشوائي مدعمة بكافة الكوادر البشرية والآلية.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة الجميع إلى تجنب مواقع الذبح العشوائي والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها.