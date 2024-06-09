جهات حكومية تشرع في وضع علامات مائية رقمية على الأجهزة المكتبية لمنع تسريب المعلومات

ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى حفظ البيانات ومنع تسريبها بدأ عدد من الجهات الحكومية بالمملكة في وضع "علامة مائية" على الأجهزة المكتبية؛ بهدف التتبع والحد من تسريب المعلومات التي تتعلق بعمل الأجهزة الحكومية في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء التزامًا بالأمر السامي الكريم الصادر بهدف حماية الوثائق أثناء العرض أو طباعتها، والحد من تسريب المعلومات أو تتبع مسرب المعلومات في حال وقوع ذلك.
وبدورها، تشدد الجهات الحكومية على منع تسريب المعلومات سواء أكانت بشكل مقصود أو غيره، حيث فرضت عددًا من الإجراءات؛ من أبرزها منع إرسال البريد الإلكتروني للعناوين العامة.
وتُعرف العلامة المائية الرقمية بأنها أداة رقمية تقنية توضع لترميز عرض الأجهزة الإلكترونية، إضافةً إلى الوثائق المطبوعة بعلامة مائية وباركود لتعريف المصدر.
ويهدف وضع العلامة المائية على أجهزة الموظفين بالأجهزة العامة؛ لحماية الوثائق المعروضة على شاشات الأجهزة، ويوضع اسم المستخدم والوقت وتاريخ الطباعة والاستعراض.