جهات حكومية تشرع في وضع علامات مائية رقمية على الأجهزة المكتبية لمنع تسريب المعلومات

ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى حفظ البيانات ومنع تسريبها بدأ عدد من الجهات الحكومية بالمملكة في وضع "علامة مائية" على الأجهزة المكتبية؛ بهدف التتبع والحد من تسريب المعلومات التي تتعلق بعمل الأجهزة الحكومية في البلاد.