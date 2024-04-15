مستشفى ظلم العام ينقذ ويسعف 87 مصابًا في حوادث مرورية خلال شهر رمضان

نجح مستشفى ظلم العام بتجمع الطائف الصحي -بفضل الله- في إنقاذ وإسعاف أكثر من 87 مصابًا في حوادث مرورية شهدتها طرقات المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، بمعدل يصل إلى إنقاذ وإسعاف 3 مصابين يوميًّا؛ وذلك بخلاف الحالات الطارئة الأخرى التي استقبلها المستشفى.
وكثف منسوبو المستشفى جهودهم طوال أيام شهر رمضان المبارك؛ للتعامل مع الحالات، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة؛ فيما أعلن حالة الطوارئ عدة مرات خلال تعامله مع حوادث مرورية متزامنة في التوقيت، إضافة لحوادث سجلت إصابات متعددة؛ فيما شارك المركز الإسعافي بالمستشفى في مباشرة عدد من الحوادث في مواقعها؛ للمساهمة في نقل المصابين للمستشفى.
المستشفى قدّم كل الخدمات الإسعافية والصحية للحالات التي استقبلها؛ حيث تم تنويم غالبية الحالات في أقسام التنويم بالمستشفى؛ فيما تم تحويل بعض الحالات لمستشفيات الطائف لاستكمال الخدمات العلاجية.
يشار إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته لسكان عدد كبير من المراكز والقرى والهجر، ويقع على طرق رئيسية تشهد كثافة مرورية عالية ومن ضمنها طريق الطائف- الرياض، وطريق الحجاز القديم، وطريق ظلم- الخرمة، وغيرها من الطرق.