مستشفى ظلم العام ينقذ ويسعف 87 مصابًا في حوادث مرورية خلال شهر رمضان

يشار إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته لسكان عدد كبير من المراكز والقرى والهجر، ويقع على طرق رئيسية تشهد كثافة مرورية عالية ومن ضمنها طريق الطائف- الرياض، وطريق الحجاز القديم، وطريق ظلم- الخرمة، وغيرها من الطرق.