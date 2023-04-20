المقيطيب يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

هنأ الرئيس التنفيذي لشركة آد لتنظيم المعارض والمؤتمرات عبدالعزيز المقيطيب باسمه ونيابةً عن منسوبي الشركة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال المقيطيب: نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يديم على وطننا عزته ورفعته، وأتقدم بالتهنئة للشعب السعودي والأمة الإسلامية.
وأوضح المقيطيب أن قطاع الفعاليات وفي ظل رؤية المملكة 2030 يشهد ازدهاراً وتطوراً كبيراً، مشيرًا إلى حجم الفعاليات التي تأتي بالتزامن مع عيد الفطر المبارك في مختلف مناطق المملكة وتنفذها جهات حكومية عدة منها وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه.
وأضاف المقيطيب: إن قطاع الفعاليات في المملكة يعد الأبرز إقليماً وعالمياً من ناحية نوعية الفعاليات وكذلك كثافة الحضور، وهذا يُحتم علينا كمستثمرين في القطاع أن نقدم تجارب فريدة تواكب أحدث الأساليب والتجارب العالمية وبجودة عالية تلبي حاجة الزوار، كون المعيار الحقيقي لنجاح الفعالية هو تجربة الزائر.