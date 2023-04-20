المقيطيب يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

وأوضح المقيطيب أن قطاع الفعاليات وفي ظل رؤية المملكة 2030 يشهد ازدهاراً وتطوراً كبيراً، مشيرًا إلى حجم الفعاليات التي تأتي بالتزامن مع عيد الفطر المبارك في مختلف مناطق المملكة وتنفذها جهات حكومية عدة منها وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه.