وفاة طالبَيْن إثر انقلاب مركبتهما في بدائع الضبطان شمالي محافظة ضرية

وكانت فرقة من الهلال الأحمر بمركز ضرية قد باشرت الحادث المروري، حيث سبقت المنيّة أحد الطلاب في موقع الحادث، فيما نُقل زميله للمستشفى بحالة خطرة، ثم توفاه الله لاحقاً متأثراً بالإصابات التي لحقت به في الحادث المروري.