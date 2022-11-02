وفاة طالبَيْن إثر انقلاب مركبتهما في بدائع الضبطان شمالي محافظة ضرية

لقي طالبان من ثانوية بدائع الضبطان غرب القصيم، مصرعهما، إثر انقلاب مركبتهما أثناء عودتهما من مدرستهما ظهر أمس الثلاثاء، لمسكنهما في مركز مسكة التابع لمحافظة ضرية.
وكانت فرقة من الهلال الأحمر بمركز ضرية قد باشرت الحادث المروري، حيث سبقت المنيّة أحد الطلاب في موقع الحادث، فيما نُقل زميله للمستشفى بحالة خطرة، ثم توفاه الله لاحقاً متأثراً بالإصابات التي لحقت به في الحادث المروري.
بدوره قدّم مدير متوسطة وثانوية بدائع الضبطان متعب زهيان المطيري؛ وزملاؤه، أحر التعازي والمواساة لأسرة الطالبين وأقاربهم كافة في هذه الفاجعة، سائلاً الله أن يجعل الجنة منزلة لهم، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.