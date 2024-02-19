لدراسة إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية.. "كاوست" و"طاقة جيوثيرمال" تحفران بئرًا ضحلة

وقال: "الطاقة الحرارية الأرضية توفر طاقة أساسية متاحة حتى عندما لا تشرق الشمس، أو لا تهب الرياح". وقد اخْتِير الموقع؛ نظرًا لخصائصه الجيولوجية الملائمة وقربه من كاوست، مع الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الباحثين المشاركين من الجامعة.