"محافظ الأحساء" يدشن برنامج تنمية مهارات قيادات مؤسسات القطاع غير الربحي

من جانبه أوضح المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العيد، أن الجامعة وجّهت دعوة المشاركة للاستفادة من هذا البرنامج لأكثر من 60 جهة، كما يضم البرنامج 13 دورة تدريبية، بواقع 48 ساعة تدريبية، وبمشاركة 14 مدربًا، في مجالات منها: مهارات إدارة المواهب في المنظمات، والتوازن المالي، وفن كتابة مبادرات خدمة المجتمع، والإبداع الإداري والتفكير الابتكاري، وفنون صياغة الخطابات الرسمية والأخبار الصحفية، ومهارات المتحدث الإعلامي، وخدمات جوجل الاحترافية، وأدوار مؤشرات الأداء في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وآليات إدارة التدريب والتطوير، والأعمدة الخمسة في الإدارة، ومهارات بناء وإدارة فِرَق العمل، ومهارات الاتصال الفعال، ودراسة المشاريع المجتمعية باستخدام مايكروسوفت بروجكت.