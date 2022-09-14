"محافظ الأحساء" يدشن برنامج تنمية مهارات قيادات مؤسسات القطاع غير الربحي

دشن الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء أمس "الثلاثاء" في جامعة الملك فيصل، برنامج تنمية مهارات قيادات مؤسسات القطاع غير الربحي بالمحافظة، والذي يقام خلال الفترة من 12- 15/ 9/ 2022م بمشاركة واسعة من المؤسسات غير الربحية.
وثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي للأمير سعود بن طلال، رعايته الكريمة لتدشين هذا المشروع المجتمعي، ودعمه الكبير والمستمر لجهود الجامعة في خدمة المجتمع؛ مبينًا أن هذه البرامج التدريبية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في ضوء تحقيق رؤية 2030 التي تستهدف بشكل رئيسي دعم تنمية المهارات والقدرات لجميع الفئات، ومن بينها القيادات في كافة قطاعات المجتمع.
وأكد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، والتعرف على احتياجه من البرامج التطويرية؛ استكمالًا لدورها في خدمة المجتمع؛ مشيرًا إلى أن برنامج هذا العام ما هو إلا امتداد لبرامج مستمرة تم إطلاقها لصقل وتنمية مهارات وقدرات أفراد المجتمع المحلي.
من جانبه أوضح المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العيد، أن الجامعة وجّهت دعوة المشاركة للاستفادة من هذا البرنامج لأكثر من 60 جهة، كما يضم البرنامج 13 دورة تدريبية، بواقع 48 ساعة تدريبية، وبمشاركة 14 مدربًا، في مجالات منها: مهارات إدارة المواهب في المنظمات، والتوازن المالي، وفن كتابة مبادرات خدمة المجتمع، والإبداع الإداري والتفكير الابتكاري، وفنون صياغة الخطابات الرسمية والأخبار الصحفية، ومهارات المتحدث الإعلامي، وخدمات جوجل الاحترافية، وأدوار مؤشرات الأداء في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وآليات إدارة التدريب والتطوير، والأعمدة الخمسة في الإدارة، ومهارات بناء وإدارة فِرَق العمل، ومهارات الاتصال الفعال، ودراسة المشاريع المجتمعية باستخدام مايكروسوفت بروجكت.