توحيدًا للجهود وتعزيزًا للفرص.. "أمانة الرياض" توقع اتفاقيّة تعاون مع "روشن"

وشملت الاتفاقيّة التعاون في الخدمات البلدية بين الجانبين توحيدًا وتكاملاً للجهود، والحفاظ على السلامة العامة، وتقديم خدمات متكاملة لجميع السكان في المدينة، والمحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية المتبعة في المشروع، ومراقبة المنشآت والتأكد من تطبيقها للاشتراطات، والمعايير.