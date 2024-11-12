توحيدًا للجهود وتعزيزًا للفرص.. "أمانة الرياض" توقع اتفاقيّة تعاون مع "روشن"

وقّعت أمانة منطقة الرياض ومجموعة شركة روشن اتفاقيّة مشتركة، وقعها المهندس تركي بن عبدالعزيز التركي وكيل الأمانة المساعد للأنسنة والمشروعات الخدمية، والدكتور خالد جوهر الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة روشن؛ توحيدًا للجهود، وتكاملها، وتعزيزًا للفرص.
وشملت الاتفاقيّة التعاون في الخدمات البلدية بين الجانبين توحيدًا وتكاملاً للجهود، والحفاظ على السلامة العامة، وتقديم خدمات متكاملة لجميع السكان في المدينة، والمحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية المتبعة في المشروع، ومراقبة المنشآت والتأكد من تطبيقها للاشتراطات، والمعايير.
وتخضع هذه الاتفاقيّة إلى تقييم أجهزة الرقابة المركزية في الأمانة للتأكد من الالتزام باستدامة الخدمات.
وتأتي هذه الاتفاقيّة في إطار تفعيل استراتيجية أمانة منطقة الرياض لمبادراتها في رفع جودة الخدمات، المحافظة على الهوية العمرانية للمدينة، العمل على تقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات سكان وزوار الرياض؛ لتكون عامرة مزدهرة مستدامة.