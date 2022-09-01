بمعرض الصقور والصيد.. انطلاق عروض الطائرات الورقية الدولية غدًا

وتشتمل الفعالية على عروض متعددة؛ بدايةً من عروض الطائرات الورقية التي يشارك فيها أهم وأبرز لاعبي الطيران الورقي في العالم، وتضم مسابقة أجمل تصميم للطائرة الورقية، ومسابقة أكثر مدة بقاء بالهواء، وصولاً إلى مسابقة أجمل عرض لتحريك الطائرة على نغمات موسيقية.