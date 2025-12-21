المرور يضبط 4830 دراجة مخالفة خلال أسبوع في حملة ميدانية واسعة

في حملة ميدانية واسعة، نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة جولات مكثفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 14 ديسمبر إلى السبت 20 ديسمبر 2025م.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4,830 دراجة مخالفة في أنحاء المملكة، حيث تصدرت محافظة جدة القائمة بـ1,938 دراجة، تلتها منطقة الرياض بـ1,511 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ479 حالة ضبط.
وسجلت العاصمة المقدسة 198 مخالفة، تلتها المدينة المنورة بـ188، والطائف بـ119، فيما بلغت المخالفات في جازان 234، وعسير 46، والقصيم 25، وتبوك 22، وحائل 34، ونجران 14، والباحة 6، والقريات والحدود الشمالية بـ8 مخالفات لكل منهما، بينما خَلَت منطقة الجوف من أي مخالفة خلال فترة الحملة.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية، وضبط التجاوزات التي تُهدد مستخدمي الطريق، ضمن مستهدفات رفع جودة الحياة وتطبيق الأنظمة المرورية بحزم.