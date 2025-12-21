المرور يضبط 4830 دراجة مخالفة خلال أسبوع في حملة ميدانية واسعة

وسجلت العاصمة المقدسة 198 مخالفة، تلتها المدينة المنورة بـ188، والطائف بـ119، فيما بلغت المخالفات في جازان 234، وعسير 46، والقصيم 25، وتبوك 22، وحائل 34، ونجران 14، والباحة 6، والقريات والحدود الشمالية بـ8 مخالفات لكل منهما، بينما خَلَت منطقة الجوف من أي مخالفة خلال فترة الحملة.