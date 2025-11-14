مجموعة إثراء الضيافة القابضة تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025

وسجلت الإحصاءات حضورًا إعلاميًا واسعًا لجناح المجموعة تجاوز مليون ظهور إعلامي على مدى أيام المعرض، إلى جانب عقد أكثر من 50 اجتماعًا ثنائيًا مع عدد من الشركاء. كما زار جناحَ المجموعة مسؤولون من نحو 35 دولة، واستقبل أكثر من 30 ألف زائر، بمشاركة ما يفوق 100 كادر تشغيلي مدرَّب بكفاءة عالية، ما يعكس قدرة المجموعة على إدارة الفعاليات الكبيرة وتقديم خدمات متميزة لعدد كبير من الضيوف.