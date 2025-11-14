مجموعة إثراء الضيافة القابضة تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025

اختتمت مجموعة شركات إثراء الضيافة القابضة مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025 بنسخته الخامسة، الذي أقيم في مدينة جدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية المتخصصة في قطاع خدمات الحج.
وتميّز جناح المجموعة بحضور فاعل وحيوي، ما أهّله لحصد جائزة «أفضل جناح مشارك»، تأكيدًا على جودة العرض والتميز التنظيمي في تقديم خدمات المجموعة المتكاملة لضيوف الرحمن. كما وقّعت المجموعة 35 اتفاقية وعقود خدمات ومذكرات تفاهم مع شركاء محليين ودوليين، في خطوة تعزّز مكانتها كشريك استراتيجي في تطوير منظومة الخدمات التشغيلية للحجاج والمعتمرين.
وشهد المؤتمر تدشين شركة إثراء الإعاشة – إحدى شركات المجموعة – لتقديم حلول الإعاشة المتكاملة، فيما حققت شركة إثراء المشاعر للتطوير المرتبة الأولى في جائزة «مبدعون» بنسختها الرابعة تقديرًا لإبداعها في الارتقاء بتجربة الحجاج. كما حصلت شركة إثراء الجود على جائزة «تواصل» ضمن مسار التوعية والإعلام، ما يعكس التزام المجموعة بالتميز الإعلامي والتواصل الفعّال مع الجمهور. وفاز فريق إثراء بالمركز الثالث في هاكاثون أنسنة المشاعر المقدسة عن المسار الهندسي.
وسجلت الإحصاءات حضورًا إعلاميًا واسعًا لجناح المجموعة تجاوز مليون ظهور إعلامي على مدى أيام المعرض، إلى جانب عقد أكثر من 50 اجتماعًا ثنائيًا مع عدد من الشركاء. كما زار جناحَ المجموعة مسؤولون من نحو 35 دولة، واستقبل أكثر من 30 ألف زائر، بمشاركة ما يفوق 100 كادر تشغيلي مدرَّب بكفاءة عالية، ما يعكس قدرة المجموعة على إدارة الفعاليات الكبيرة وتقديم خدمات متميزة لعدد كبير من الضيوف.
وصرّح رئيس مجموعة شركات إثراء الضيافة القابضة الدكتور عايض بن محمد الغوينم قائلًا: «نفخر بما حققناه خلال مشاركتنا في مؤتمر ومعرض الحج، الذي مثّل منصة مثالية لإبراز خبراتنا وقدراتنا في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن. إن هذه الإنجازات تعكس التزام فريقنا بالتميز والابتكار، وتؤكد دورنا في تطوير بيئة التشغيل وتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ويتوافق مع رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة خدمات التشغيل والإعاشة».
وأضاف: «لقد شكّل المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع شركاء محليين ودوليين، كما أتاح لنا عرض أحدث حلولنا التشغيلية والإبداعية في خدمة ضيوف الرحمن. ونحن ملتزمون بالاستمرار في تطوير خدماتنا وتعزيز معايير الجودة والابتكار في جميع شركات المجموعة، لضمان تقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات الحجاج والمعتمرين، وتعكس جهود المملكة الكبيرة في تنظيم مناسك الحج والعمرة».
يُذكر أن مشاركة مجموعة إثراء الضيافة القابضة في مؤتمر ومعرض الحج 2025 تُعد خامس حضور سنوي لها على التوالي في هذا الحدث الاستثنائي، تجسيدًا لالتزامها المستمر بدعم وتطوير منظومة الخدمات التشغيلية لضيوف الرحمن. وتعكس هذه الاستمرارية مدى ريادة المجموعة في القطاع السياحي والخدمي على المستوى الوطني والدولي، وقدرتها على تلبية التطلعات الطموحة للمملكة في تطوير منظومة الحج والعمرة بكفاءة عالية.