ضبط مخالفات بيئية في حائل ومحمية الملك عبدالعزيز.. نيران ومركبات خارج القانون

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين ارتكبا مخالفات بيئية في منطقتين مختلفتين، وذلك ضمن جهودها المستمرة في متابعة الالتزام بتعليمات حماية الغطاء النباتي والمحميات الطبيعية.
وفي منطقة حائل، تم ضبط مواطن خالف نظام البيئة بإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها، في مخالفة تُعد تعدّيًا على الغابات والمتنزهات الوطنية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة إشعال النار في المواقع غير المخصصة تصل إلى غرامة مالية قدرها (3,000) ريال، مؤكدة ضرورة الالتزام بإرشادات الحفاظ على البيئة.
كما تم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ضبط مواطن آخر لمخالفته النظام البيئي بدخوله بمركبته إلى الفياض والروضات، وهي مناطق محمية يمنع دخول المركبات إليها حفاظًا على التنوع النباتي والبيئي.
وأكدت القوات أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى (2,000) ريال، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية الصادرة بهذا الشأن.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية المناطق، مشددة على أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة ودون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.