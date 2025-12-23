ضبط مخالفات بيئية في حائل ومحمية الملك عبدالعزيز.. نيران ومركبات خارج القانون

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية المناطق، مشددة على أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة ودون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.