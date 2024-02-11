وزير الداخلية يستقبل السفير الجزائري ويبحث عددًا من الموضوعات المشتركة

استقبل وزيرُ الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالوزارة، اليوم؛ سفيرَ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحثُ عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.