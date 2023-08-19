"الفضلي" في أستانا يبحث الفرص الزراعية.. ورئيس كازاخستان يؤكد قوة العلاقات

ونقل "الفضليُّ" تحياتِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وتمنياتهما له ولشعب جمهورية كازاخستان بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله رئيس جمهورية كازاخستان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، أيدهما الله، ولحكومة وشعب المملكة.