معهد أبحاث الحج والعمرة يبدأ استقبال طلبات المشاركين في "حجاثون 2022"

بدأت جامعة أم القرى، ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، اليوم، استقبال طلبات المشاركة في ملتقى هاكاثون الحج التقني "حجاثون 2022".

يأتي ذلك ضمن الفعاليات المصاحبةً للملتقى العلمي الحادي والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي سيتم تدشينه بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنوّرة في الخامس من شهر شعبان المقبل، تحت عنوان "التحوّل الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة"، وتستمر أعماله ثلاثة أيام.

ورفع عميد معهد خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على الملتقى الدكتور تركي بن سليمان العمرو، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لرعايته أعمال الملتقى العلمي الحادي والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، مؤكداً أن الرعاية الكريمة للملتقى، تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة - رعاها الله - بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتناغم مع التطوّرات التقنية الحديثة، وأهمية الاستفادة من مخرجات عصر التحوّل الرقمي، لتعظيمها في منظومة الحج والعمرة والزيارة.

وأوضح العمرو، أن مبادرة هاكاثون الحج التقني "حجاثون 2022" تهدف إلى تمكين المهتمين بالتقنية ومطوّري البرمجيات ورواد الأعمال وخبراء البيانات والذكاء الاصطناعي، من أجل إيجاد حلول تقنية إبداعية لتعزيز جودة الخدمات، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتحفيز البنية التحتية الرقمية لقطاع الحج والعمرة، تماشياً مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030م.

وتتضمن أعمال ملتقى "حجاثون 2022" مرحلتين، تُعقد المرحلة الأولى "عن بعد" الخميس المقبل الـ 23 من شهر رجب، وتستمر ثلاثة أيام، فيما ستعقد المرحلة الثانية حضورياً في المدينة المنوّرة، في الخامس من شهر شعبان المقبل، وستشارك فيها الفرق المتأهلة عن المرحلة الأولى، وتستمر ثلاثة أيام، كما دعا المنظمون للملتقى، الراغبين في المشاركة، إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للملتقى https://hajjathon.com/.