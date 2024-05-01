بمناسبة تدشين مشروع "حافلات جازان".. محافظ وأهالي أبو عريش يثمّنون دعم القيادة لرفع مستوى الخدمات

رفع محافظ أبو عريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، باسمه ونيابة عن مشايخ وأعيان وأهالي المحافظة، أسمى آيات الشكر والامتنان للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمناسبة تدشين مشروع حافلات جازان وشمول محافظة أبو عريش بهذا المشروع الحيوي في مرحلته الأولى.
وأضاف الجنفاوي أن المشروع يأتي امتدادات لدعم أمير المنطقة ونائبه، لرفع مستوى الخدمات التنموية المقدمة للأهالي، ولتحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ داعيًا الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا دائمًا وأبدًا.
وكان أمير المنطقة قد دشن أمس بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وأمين المنطقة المهندس يحيى بن جابر الغزواني، في مقر الإمارة، مشروع النقل العام بالحافلات، في حاضرة جازان "جازان، وصبيا، وأبو عريش"، ضمن مراحل الإطلاق لمشاريع النقل العام بالحافلات في عدد من مدن ومناطق المملكة.
ويتكون المشروع من 9 مسارات، و47 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام، ويتضمن 84 نقطة توقف، بما يخدم المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وعلى مدار 18 ساعة يوميًّا.
وبيّن المهندس يحيى الغزواني أن المشروع سيضيف بُعدًا استراتيجيًّا ونوعيًّا للمنطقة وللمستفيدين من السكان والزائرين؛ لما يتضمنه من مميزات ومواصفات حديثة ومتطورة ستُثري تجربة المستخدم، وستغطي مسارات المشروع أكثر من 360 كيلومترًا، تنطلق من جازان لتمر بحاضرة جازان (جازان، صبيا، أبو عريش)؛ مؤكدًا توفير طرق متنوعة لدفع تكاليف الإركاب، عن طريق تطبيق للهواتف الذكية المحمولة معدًّا خصيصًا للمشروع، يتيح بواسطته للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات وكذلك معرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أو عبر البطاقة المسبقة الدفع.
وأكد مراعاة المشروع لاحتياجات ومتطلبات الوصول الشامل "لذوي الإعاقة"، كما تمتلك الحافلات ضواغط إلكترونية عند جميع الأبواب؛ لتنبيه السائق عند النزول، وتم كذلك تزويد الحافلات بالكاميرات الداخلية والخارجية؛ لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة للسلامة.