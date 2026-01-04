تنبيهات جوية تضرب 12 منطقة.. رياح نشطة وأتربة وأمطار وتحذيرات من تدنٍ في الرؤية

منطقة مكة المكرمة:

من المتوقع أن تبدأ التأثيرات الجوية في مكة المكرمة من الساعة 7 صباحًا، وتشمل رياحًا نشطة وأتربة مثارة في محافظات الجموم، خليص، الكامل، تربة، رنية، المويه، والخرمة، وتستمر حتى 6 مساءً. كما يُنتظر هطول أمطار متوسطة من الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً على الطائف، أضم، ميسان، بني يزيد، جدم، وويلملم، مع احتمالات لتساقط البرد وجريان السيول. وتشمل الحالة أيضًا العاصمة المقدسة والليث بأمطار خفيفة ورياح نشطة من 9 صباحًا حتى 8 مساءً، فيما ستتأثر الشعيبة والقنفذة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية من 9 صباحًا حتى 5 و6 مساءً.