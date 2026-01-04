تنبيهات جوية تضرب 12 منطقة.. رياح نشطة وأتربة وأمطار وتحذيرات من تدنٍ في الرؤية

في خطوة لافتة، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد تنبيهات جوية شاملة لـ 12 منطقة في المملكة، متوقعًا أن تتأثر اليوم الاثنين 5 يناير 2026 بحالات مناخية متفاوتة تشمل رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وعوالق ترابية، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وسط تحذيرات من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتغيرات سريعة في الأجواء.
منطقة مكة المكرمة:
من المتوقع أن تبدأ التأثيرات الجوية في مكة المكرمة من الساعة 7 صباحًا، وتشمل رياحًا نشطة وأتربة مثارة في محافظات الجموم، خليص، الكامل، تربة، رنية، المويه، والخرمة، وتستمر حتى 6 مساءً. كما يُنتظر هطول أمطار متوسطة من الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً على الطائف، أضم، ميسان، بني يزيد، جدم، وويلملم، مع احتمالات لتساقط البرد وجريان السيول. وتشمل الحالة أيضًا العاصمة المقدسة والليث بأمطار خفيفة ورياح نشطة من 9 صباحًا حتى 8 مساءً، فيما ستتأثر الشعيبة والقنفذة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية من 9 صباحًا حتى 5 و6 مساءً.
منطقة جازان:
تشير التنبيهات إلى رياح نشطة وأتربة مثارة ستبدأ من 7 صباحًا حتى 6 مساءً على جازان، بيش، والدرب، فيما ستشهد محافظة فرسان رياحًا شديدة وارتفاعًا في الأمواج في نفس الفترة، مع شبه انعدام في مدى الرؤية.
منطقة عسير:
ستبدأ الحالات الجوية في عسير من 7 صباحًا حتى 6 مساءً، وتشمل رياحًا نشطة وأتربة مثارة في بيشة، العرين، تثليث، طريب، والأمواه، إلى جانب تأثيرات مماثلة في البرك والقحمة.
منطقة المدينة المنورة:
يتوقع أن تبدأ التأثيرات في محافظات العلا، خيبر، العيص، المهد، الحناكية، الرايس، وينبع عند 7 صباحًا وتستمر حتى 6 مساءً، برياح نشطة وأتربة مثارة تُسبب تدنّي الرؤية الأفقية.
منطقة الرياض:
من المنتظر أن تبدأ الحالة الجوية في الرياض عند 9 صباحًا وتستمر حتى 6 مساءً، وتشمل الدوادمي، القويعية، عفيف، والرين، برياح نشطة وأتربة مثارة قد تُخفض مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات.
المنطقة الشرقية:
ستشهد محافظات الجبيل، الدمام، الخبر، القطيف، ورأس تنورة رياحًا نشطة تبدأ من 7 صباحًا حتى 6 مساءً، بينما ستبدأ في الأحساء، العديد، وبقيق عند 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، مترافقة مع عوالق ترابية تؤثر على الرؤية.
منطقة تبوك:
من المتوقع أن تبدأ التنبيهات في الوجه وأملج من 3 عصرًا حتى 6 مساءً، وفي تيماء من 4 عصرًا حتى 7 مساءً، وتشمل رياحًا نشطة وأتربة مثارة تُسبب تدنّي الرؤية الأفقية.
منطقة حائل:
من المتوقع أن تتأثر الحائط والسليمي برياح نشطة وأتربة مثارة من 7 صباحًا حتى 6 مساءً.
منطقة نجران:
ستبدأ التأثيرات في نجران ومحافظاتها بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، ويدمة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساءً، مترافقة مع عوالق ترابية ورياح نشطة.
منطقة الباحة:
ستبدأ الحالة الجوية في بلجرشي، المندق، بني حسن، القرى، غامد الزناد، قلوة، والعقيق عند 10 صباحًا وتستمر حتى 8 مساءً، وتشمل أمطارًا متوسطة ورياحًا نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.
منطقة الحدود الشمالية:
تشير التنبيهات إلى رياح نشطة في محافظة طريف، ستبدأ من 8 صباحًا حتى 6 مساءً، وقد تؤثر على مدى الرؤية في المناطق المكشوفة.
منطقة الجوف:
من المنتظر أن تبدأ التأثيرات الجوية في القريات وطبرجل من 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية.