بعد تقرير "سبق".. "هيئة الطرق": استلمنا "طريق قريضة" مؤخرًا وندرس احتياجاته والصيانة مستمرة

على الرغم من مطالبات الأهالي بتوسعة طريق قريضة الرابط بين المدينة المنورة ومهد الذهب التائهة بين "النقل" و"الأمانة"، حسمت الهيئة العامة للطرق مصير الطريق وأعلنت أنه تم استلامه مؤخرًا من إحدى الجهات ويجري دراسة احتياجاته.
وأكدت الهيئة استلامها مؤخرًا لطريق قريضة الرابط بين المدينة المنورة ومهد الذهب من أحد الجهات؛ مشيرة إلى أنها تُعِد دراسة بكافة احتياجات الطريق ضمن دراسات احتياجات الطرق المستلمة مؤخرًا.
وقالت: سيتم تنفيذ كل الاحتياجات وفق المواصفات المتبعة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وأن أعمال الصيانة اللازمة تُجرى على الطريق بشكل دوري.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا يوم أمس تحت عنوان في "حادث مروع.. (طريق قريضة) يعود للواجهة بـ6 ضحايا من عائلة واحدة"، وسط مطالبات الأهالي بالتوسعة؛ إلا أن المطالبات تائهة بين "النقل" و"الأمانة".. والحوادث ما زالت مستمرة؛ مؤكدين أن هذا الطريق معروف بـ"طريق الموت"؛ فقد سجل حوادث مرورية مروعة راح ضحيتها أبرياء؛ مطالبين بتدخل عاجل من قِبَل الجهات المعنية بتوسيع الطريق، كونه يربط الجنوب بالشمال ويربط المهد بعدد من المدن والمحافظات.