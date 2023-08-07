بعد تقرير "سبق".. "هيئة الطرق": استلمنا "طريق قريضة" مؤخرًا وندرس احتياجاته والصيانة مستمرة

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا يوم أمس تحت عنوان في "حادث مروع.. (طريق قريضة) يعود للواجهة بـ6 ضحايا من عائلة واحدة"، وسط مطالبات الأهالي بالتوسعة؛ إلا أن المطالبات تائهة بين "النقل" و"الأمانة".. والحوادث ما زالت مستمرة؛ مؤكدين أن هذا الطريق معروف بـ"طريق الموت"؛ فقد سجل حوادث مرورية مروعة راح ضحيتها أبرياء؛ مطالبين بتدخل عاجل من قِبَل الجهات المعنية بتوسيع الطريق، كونه يربط الجنوب بالشمال ويربط المهد بعدد من المدن والمحافظات.