بثّ خطبة عرفة والدروس العلمية بالمسجد الحرام بلغات عالمية

وتُقدم خدمة الإرشاد المكاني لحجاج بيت الله الحرام بأكثر من 50 لغة، منها: الإنجليزية- الفرنسية- الملايوية- الفارسية- الأوردية-الروسية- الصينية- الهوسا- التركية- البنغالية وغيرها من اللغات. ويندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات، إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية والإرشاد الزماني، وإثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المعارض، وإثراء تجربة القاصدين بالمعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، وتعريف المستفيدين على خدمات الترجمة المباشرة للخطب والدروس وخدمة البث المباشر الإلكتروني، وتوزيع السماعات اللاسلكية للقاصدين للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس.