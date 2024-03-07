"الحكومة الرقمية" تصدر تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2024

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2024م، وأظهر التقرير تقدم الجهات الحكومية في المؤشر بنسبة (10%) عن العام الماضي، إذ سجّل المؤشر نسبة (70.70.%) للعام 2024م مقارنة بنسبة (60.35%) للعام 2023م، في حين اشتملت الدورة الحالية على 35 جهة حكومية، مقارنة بـ 13 جهة في الدورة الماضية.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة يسهم في تشجيع الابتكار ودعم الجهات الحكومية في رحلتها لتبنّي التقنيات الناشئة وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بالتقدم الذي حققته الجهات الحكومية لتطوير تجربة المستفيد وبناء حكومة المستقبل.
ويبيّن المؤشر مدى التقدّم في معظم قدرات تبنّي التقنيات الناشئة وجاهزيتها، إذ سجّلت في قدرة (البحث) نسبة (72.04%) وبلغت فيها مستوى "متمكن"، فيما وصلت النسبة التي سجّلتها من حيث قدرة (التواصل) إلى (71.88%) في مستوى "متمكن"، بينما بلغت قدرة (الإثبات) مستوى "متمكن"، إذ سجّلت نسبة (70.84%)، أمّا من حيث قدرة (التكامل)، فسجّلت نسبة (67.93%) بمستوى "متطور".
وكانت أبرز التقنيات الناشئة استخدامًا الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والطائرات بدون طيار، إلى جانب الواقع الافتراضي والمعزّز، والميتافيرس وسلسلة الكتل.
وجاءت نتائج أعلى الجهات الحكومية كالتالي: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمستوى "متميز"، ثم وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بمستوى "متقدم"، كما جاءت الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة العدل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للسياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة بمستوى "متمكن".
وتمثّلت أبرز الاستخدامات في تحديد مقويات الإشارة غير القانونية، وتحسين نقل الطاقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية، ومنصة إنترنت الأشياء لإدارة ورصد البيانات، وتعزيز التجربة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وخرائط الواقع الافتراضي للمعلومات الجيومكانية للمدن الصناعية، وإدارة النظافة الذكية (مدينتي)، وروبوت مكافحة الحرائق والاستكشاف.
الجدير بالذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تصدر التقرير بشكل سنوي لمساعدة الجهات الحكومية في تحديد مستويات جاهزيتها، واكتشاف الفجوات وفرص التحسين، وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات؛ بما يتناسب مع الاحتياجات، ويضمن تحقيق الاستفادة المرجوّة.