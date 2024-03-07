"الحكومة الرقمية" تصدر تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2024

وجاءت نتائج أعلى الجهات الحكومية كالتالي: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمستوى "متميز"، ثم وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بمستوى "متقدم"، كما جاءت الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة العدل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للسياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة بمستوى "متمكن".