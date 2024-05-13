طيران ناس يسجّل نتائج تشغيلية قياسية للربع الأول 2024 بنمو 51% في أعداد المسافرين إلى 3.7 مليون مسافر

وفي هذه المناسبة، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس: "تُبرهن البداية القوية التي شهدناها في مطلع العام على النجاح الكبير لاستراتيجية النمو الطموحة لطيران ناس. وبفضل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة وجهودنا المتواصلة لمواكبة الطلب المتزايد من المسافرين، فقد تمكنا من توسيع قاعدة عملائنا. وهذا الأداء اللافت جاء مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، شملت الاعتماد على أفضل الكفاءات والكوادر، وتوسيع حجم أسطولنا، وإطلاق وجهات ومحطات سفر جديدة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المسافرين، وتعزيز برنامج الولاء لدينا".