طيران ناس يسجّل نتائج تشغيلية قياسية للربع الأول 2024 بنمو 51% في أعداد المسافرين إلى 3.7 مليون مسافر

أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن نتائج أدائه التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث واصل تحقيق مستهدفات استراتيجية النمو الطموحة ونجح في تعزيز حجم أسطوله لتلبية الطلب المتنامي من جانب المسافرين.
ونقل طيران ناس خلال الربع الأول من 2024 أكثر من 3.7 مليون مسافر على متن رحلاته، مسجلاً ارتفاعاً في عدد الركاب بنسبة 51% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول 2023.
كما حقق طيران ناس زيادةً إجماليةً في السعة المقعدية بنسبة 43% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، مدعوماً بالرحلات الداخلية والدولية والتي ارتفعت بنسبة 45% و40% على التوالي.
وفي هذه المناسبة، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس: "تُبرهن البداية القوية التي شهدناها في مطلع العام على النجاح الكبير لاستراتيجية النمو الطموحة لطيران ناس. وبفضل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة وجهودنا المتواصلة لمواكبة الطلب المتزايد من المسافرين، فقد تمكنا من توسيع قاعدة عملائنا. وهذا الأداء اللافت جاء مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، شملت الاعتماد على أفضل الكفاءات والكوادر، وتوسيع حجم أسطولنا، وإطلاق وجهات ومحطات سفر جديدة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المسافرين، وتعزيز برنامج الولاء لدينا".
واختتم المهنا قائلاً: "بينما نتطلع إلى المستقبل برؤية طموحة، فإننا نعتزم مواصلة تطوير خططتنا الرامية لربط العالم بالمملكة، لاسيما في ظل النمو الذي يشهده قطاعي السفر والسياحة بالسعودية خصوصاُ وان طيران ناس يسجل ارقاماً قياسية في زيادة حجم الاسطول، ومضاعفة عملياته التشغيلية في العديد من الوجهات التي ترتبط مع المملكة برحلات مباشرة لأول مره بما يتماشى مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني والتي تطمح إلى ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.
وخلال عام 2023، أطلق طيران ناس 39 خط سير إلى 18 وجهة جديدة في 10 دول وافتتح مركز عملياته الرابع في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. ويُشغّل طيران ناس حالياً أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً تغطي أكثر من 70 وجهة محلية ودولية.
وتوّج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، أبرزها فوزه بالمركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي بالعالم في 2023 إضافة إلى فوزه للعام السادس على التوالي بجائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط، وفق “سكاي تراكس” العالمية. كما فاز طيران ناس بجائزة "أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" في 2024 ، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام العاشر على التوالي.