"دهانات الجزيرة" تختار أفضل الألوان لغرف القيمينق بتصميم استثنائي بالتعاون مع شركة بانتون المتحدة

اختارت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجموعة مميزة من الألوان المناسبة لغرف القيمينق، وذلك بالتعاون مع معهد "بانتون" للألوان، حيث تم عمل ورشة عمل فريدة من نوعها جمعت بين "دهانات الجزيرة" وبانتون، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء ومصممي الألوان والديكور ومحبيّ ألعاب القيمينق، لتحصل على غرفة قيمينق استثنائية تُشابه شخصيتك وتُعبّر عن اهتماماتك، كي تعيش أوقات لعب مليئة بالمتعة والمرح.
يُعد لون كوزميك بلاك G-0038 لوناً أساسياً في نظام الألوان الخاص بغرف القيمينق، بدرجة سوداء داكنة تغمر مساحتك بعمق الفلك الشاسع وتتناغم بسهولة مع الأثاث والإضاءات، مما يعطي إيحاءً فريد بالغموض والأناقة الساحرة، لغرفة بتصميم متطور وخالد.
لون إيبيك رد RD-0178 من الألوان المثالية في تحفيز التركيز مما يجعله خياراً رائعاً لغرف القينمنق، فدرجته الديناميكية من اللون الأحمر تُشعرك بالطاقة والحماس، ويتميّز بقوة خيالية تحرك الروح وتنعش الأفكار للحظات لا تُنسى من اللعب المليئة بالحيوية والإبداع والطاقة الإيجابية.
يُحاكي لون نيون قرين GR-0378 جمال الطبيعة ويعزز الشعور بالانتعاش والحيوية بلونه الأخضر الزاهي، فهو يجسد الحياة والنمو ويتناغم بشكل مذهل مع غرف القيمينق، مما يضفي لمسة من الهدوء والانسجام مع محيط اللعب والترفيه.
لون سايبر سيان BL-0234 الفيروزي المليء بالحيوية، ينقلنا إلى عوالم مستقبلية مبهجة وواعدة، ويضفي لمسة من الحيوية والإثارة على غرف القيمينق، يحفز الإبداع والتفاعل، لمساحة تملؤها أجواء محفزّة على الخروج عن المألوف والتفكير خارج الصندوق، مما يخلق تجربة لعب ممتعة ومسلية تستحضر الخيال وتكشف أفق جديد من المغامرات والتحديات.
يمنح لون بيكسل بينك MG-0036 البيئة المحيطة به لمسة من السحر والأنوثة، بلونه الزهري المليء بمشاعر البهجة المستمدة من وجوده اللافت والمُفعم بالحياة، يتناغم بشكل مثالي مع غرف القيمينق الخاصة بالفتيات، ويضفي جواً من اللطافة والنعومة والراحة على المساحة، معززاً على الاسترخاء والاستمتاع باللحظات الجميلة.
عند رغبتك في تجربة أحد هذه الألوان على مساحات المنزل، يمكنك الاستعانة بـ محاكي الألوان، لتكوّن تصوراً حقيقياً عن اللون خلال فترة النهار والليل.