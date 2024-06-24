"دهانات الجزيرة" تختار أفضل الألوان لغرف القيمينق بتصميم استثنائي بالتعاون مع شركة بانتون المتحدة

اختارت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجموعة مميزة من الألوان المناسبة لغرف القيمينق، وذلك بالتعاون مع معهد "بانتون" للألوان، حيث تم عمل ورشة عمل فريدة من نوعها جمعت بين "دهانات الجزيرة" وبانتون، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء ومصممي الألوان والديكور ومحبيّ ألعاب القيمينق، لتحصل على غرفة قيمينق استثنائية تُشابه شخصيتك وتُعبّر عن اهتماماتك، كي تعيش أوقات لعب مليئة بالمتعة والمرح.