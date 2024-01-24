وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يزور شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات "Cloud solutions"

زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، مقر شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات "Cloud solutions" بالرياض، وكان في استقباله الأستاذ فيصل النصار رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ هشام الحبيب عضو مجلس الإدارة، والمهندس عبدالإله الميمان الرئيس التنفيذي للشركة.