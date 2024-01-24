وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يزور شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات "Cloud solutions"

زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، مقر شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات "Cloud solutions" بالرياض، وكان في استقباله الأستاذ فيصل النصار رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ هشام الحبيب عضو مجلس الإدارة، والمهندس عبدالإله الميمان الرئيس التنفيذي للشركة.
واطّلع معالي الوزير على شركة حلول السحابة من خلال عرض تقديمي شمل أحدث التطورات التقنية للشركة وأبرز إنجازاتها ، وتضمن العرض مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة التي تخدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتقود نحو التحول الرقمي.
كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التقنية والحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وسبل زيادة أوجه التعاون والدعم المقدم لمواكبة التحول الرقمي وصناعة الفارق من أجل تحسين جودة الحياة.
من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس الميمان شكره لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على زيارته وتشجيعه لتطوير الكفاءات الوطنية من أبناء وبنات الوطن لتصبح المملكة بیئة رقمية محفزة للابتكار وريادة الأعمال.
وفي ختام الزيارة أشاد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالخدمات النوعية التي تقدمها الشركة بأيادي وطنية واعتمادها على الكادر السعودي من شباب وشابات هذا الوطن الغالي.