"الحواس" لـ"سبق": الأضحية سنة مؤكدة للحي القادر ولا تجب عن الميت إلا بوصية أو نذر

وأردف: وقال في التوضيح وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضًا فإن المقصود بذلك غالبًا المباهاة والمفاخرة، وأجابوا عن حديث علي الذي استدل به الحنفية والحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالتضحية عنه أنه ضعيف جدًا.