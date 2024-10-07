مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُجري عملية دقيقة في القولون بالأشعة التداخلية

وأوضح أنه تم تحويلها مباشرة إلى قسم العناية المركزة، حيث كشفت نتائج الفحوصات الطبية عن وجود نزيف حاد في شرايين القولون والبواسير، وتدنٍ شديد في نسبة هيموجلوبين الدم (6)، في حين أن النسبة الطبيعية هي 12. وهو ما يفسر شعورها بالإرهاق والتعب الدائم. وقد تم تكوين فريق طبي من استشاريي الأشعة التداخلية والقلب والعناية المركزة. وبعد دراسة كافة النتائج، اتخذ الفريق الطبي قراراً باستخدام تقنيات الأشعة التداخلية لمعالجة النزيف وإيقافه، بعد تقديم وحدات دم وريدية.