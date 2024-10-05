بعد صدور الموافقة الكريمة.. "القرافي" يؤم المصلين فجر غدٍ.. و"البرهجي" في صلاة العشاء من المسجد النبوي

بعد صدور الموافقة السامية بتعيينه إمامًا في المسجد النبوي، سيؤم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله القرافي المصلين لأول مرة غدًا الأحد في صلاة الفجر من محراب رسول الله ﷺ.فيما يؤم فضيلة الشيخ الدكتور محمد برهجي المصلين لأول مرة غدًا الأحد في صلاة العشاء من محراب رسول الله ﷺ. بعد صدور الموافقة السامية الكريمة بتعيينه إمامًا في المسجد النبوي.
وهنأ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أصحاب الفضيلة الأئمة، الذين صدرت الموافقة الكريمة؛ بتعيينهم في الحرمين الشريفين. وأوصى السديس أصحاب الفضيلة الأئمة، بمواصلة الجهد والتعاون المستمر، واستشعار عظم المسؤولية الدينية، والأمانة الملقاة على عاتقهم وإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم.
وكان الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس؛ قد أعلن أخيرًا عن صدور الموافقة الكريمة بتعيين كلٍ من: الشيخ بدر التركي، والشيخ الدكتور الوليد الشمسان إمامين في المسجد الحرام، والشيخ الدكتور محمد برهجي، والشيخ الدكتور عبدالله القرافي إمامين في المسجد النبوي.