بعد صدور الموافقة الكريمة.. "القرافي" يؤم المصلين فجر غدٍ.. و"البرهجي" في صلاة العشاء من المسجد النبوي

بعد صدور الموافقة السامية بتعيينه إمامًا في المسجد النبوي، سيؤم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله القرافي المصلين لأول مرة غدًا الأحد في صلاة الفجر من محراب رسول الله ﷺ.فيما يؤم فضيلة الشيخ الدكتور محمد برهجي المصلين لأول مرة غدًا الأحد في صلاة العشاء من محراب رسول الله ﷺ. بعد صدور الموافقة السامية الكريمة بتعيينه إمامًا في المسجد النبوي.