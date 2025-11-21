"بيئة الرياض" تشارك في مهرجان عسل حريملاء الثالث

وتُعد محافظة حريملاء من أبرز مواقع إنتاج العسل في المنطقة نظرًا لوفرة أشجار الطلح التي تمنح العسل جودة عالية ونكهة مميزة. كما حقق عددٌ من نحالي المحافظة جوائز عالمية خلال الأعوام الماضية، ما رسّخ مكانتها كموقعٍ منتجٍ للعسل عالي الجودة ورفع الطلب عليه محليًا وخارجيًا.