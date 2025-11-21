"بيئة الرياض" تشارك في مهرجان عسل حريملاء الثالث

شارك مكتبُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حريملاء في مهرجان عسل حريملاء بنسخته الثالثة، الذي يُقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور محافظ حريملاء مسلط بن ناصر بن سعيدان وعددٍ من المسؤولين.
ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام بمشاركة 35 عارضًا من النحالين والمنتجين. ويقدّم المكتب مشاركته عبر المركبة المتنقلة للفرز المزوّدة بشاشة عرض تفاعلية تتيح للزوار التعرّف على مراحل فرز وتجهيز منتجات النحل، إلى جانب استقبال طلبات النحالين للاستفادة من خدمات المشروع، التي تشمل الفرز والتعبئة وتحليل الجودة والتسويق.
وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامًا كبيرًا بقطاع النحل والعسل عبر الرقابة الفنية على المناحل وضبط المنتجات غير المطابقة، إضافة إلى إجراء تحاليل جودة العسل في مختبراتها المعتمدة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك. كما تتابع الوزارة اشتراطات تربية النحل والتزام النحالين بالأنظمة بما يعزّز جودة الإنتاج واستدامة هذا القطاع الحيوي.
وتُعد محافظة حريملاء من أبرز مواقع إنتاج العسل في المنطقة نظرًا لوفرة أشجار الطلح التي تمنح العسل جودة عالية ونكهة مميزة. كما حقق عددٌ من نحالي المحافظة جوائز عالمية خلال الأعوام الماضية، ما رسّخ مكانتها كموقعٍ منتجٍ للعسل عالي الجودة ورفع الطلب عليه محليًا وخارجيًا.
ويأتي إشراف الوزارة على المهرجانات الزراعية في مختلف مناطق المملكة دعمًا للمنتجين وتعزيزًا للقيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، ضمن خطط تطوير القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.