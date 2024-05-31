"الزكاة" بالمرصاد لتهريب 6,514,674 حبة كبتاجون عبر البطحاء

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ البطحاء، عبارة عن "إطارات كبيرة" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الإطارات.