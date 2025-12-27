"الأرصاد": طريف تتصدر المدن السعودية كالأبرد خلال 40 عامًا بـ720 يومًا تحت الصفر

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف تُعد أبرد مدينة في المملكة العربية السعودية، بعد أن سجلت خلال الأربعين عامًا الماضية نحو (720) يومًا بدرجات حرارة بلغت الصفر المئوي وما دون الصفر، في مؤشر واضح على شدة برودتها الشتوية مقارنة ببقية مناطق المملكة.