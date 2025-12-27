"الأرصاد": طريف تتصدر المدن السعودية كالأبرد خلال 40 عامًا بـ720 يومًا تحت الصفر

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف تُعد أبرد مدينة في المملكة العربية السعودية، بعد أن سجلت خلال الأربعين عامًا الماضية نحو (720) يومًا بدرجات حرارة بلغت الصفر المئوي وما دون الصفر، في مؤشر واضح على شدة برودتها الشتوية مقارنة ببقية مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الموقع الجغرافي لمدينة طريف في شمال المملكة، إلى جانب ارتفاعها عن سطح البحر، أسهما بشكل مباشر في انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فصل الشتاء، ما يجعلها من أكثر المدن تأثرًا بالموجات الباردة والرياح الشمالية.
وأشار إلى أن طريف اشتهرت خلال الأعوام الماضية بتساقط الثلوج في عدد من المواسم الشتوية، وهو مشهد نادر في معظم مناطق المملكة، جذب اهتمام المواطنين ومحبي الأجواء الشتوية، وأسهم في تعزيز شهرتها كوجهة للباحثين عن الطقس البارد.