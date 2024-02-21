قادة ورواد الأعمال يناقشون واقع الاقتصاد السعودي في احتفالية "ذا بيزنس يير"

وفي مداخلته، أعلن الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز نياز، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات؛ أنهم بدلاً من تكرار المبادرات أو المنتجات العالمية في سوق واقتصاد مختلفين، اختاروا الاستماع إلى السوق، وتحديد الفجوات، وإنشاء حلول مخصصة، وأن ما ساعدهم في ذلك التغذية المرتجعة من اللاعبين في السوق في تحديد التحديات والفجوات الرئيسية. وأنهم في البداية قاموا بدمج حوالي 50-60 منتجًا، ولاحقًا تم دمج البعض والتخلص من الحلول المؤقتة، وأن تركيزهم قد تحول نحو توليد منتجات مستدامة قادرة على سد الفجوات وضمان استقرار السوق؛ وفي المحصلة، قاموا بتصميم 14 منتجًا، مع إطلاق منتجات تدريجية بدأت في أكتوبر 2022م. وأضاف الأستاذ نياز: "لقد لاحظنا أن هناك اتجاهًا لنقل الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المملكة العربية السعودية. نحن نقدم مجموعة واسعة من المبادرات، مثل برنامج تمكين المسرعات. في هذا البرنامج، نهدف إلى دعم المسرعات العالمية للدخول إلى السوق السعودية أو المسرعات المدعومة محلياً من قبل رؤوس الأموال الاستثمارية. ندعم حتى 75% من نفقات التشغيل؛ وهذا النموذج الناجح يتجلى في المسرعات العالمية التي تمكنا من جذبها إلى المملكة العربية السعودية.".