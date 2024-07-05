"الربيعة" يدشّن في تركيا برنامج توزيع السلال الغذائية على متضرّري الزلزال

دشّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ أمس الأول، في مدينتَي الريحانية وغازي عنتاب بالجمهورية التركية، البرنامج التطوعي لتوزيع السلال الغذائية للمتضرّرين من الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية هاتاي مصطفى ماساتلي؛ وعددٍ من المسؤولين.