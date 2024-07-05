"الربيعة" يدشّن في تركيا برنامج توزيع السلال الغذائية على متضرّري الزلزال

دشّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ أمس الأول، في مدينتَي الريحانية وغازي عنتاب بالجمهورية التركية، البرنامج التطوعي لتوزيع السلال الغذائية للمتضرّرين من الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية هاتاي مصطفى ماساتلي؛ وعددٍ من المسؤولين.
ويهدف البرنامج إلى توزيع السلال الغذائية في مخيمات متضرّري الزلزال بمدينة الريحانية وولاية غازي عنتاب، يستفيد منها 2000 فرد.
تأتي هذه الجهود امتداداً للبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفّذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة المتضرّرين من الزلزال من الشعبَيْن السوري والتركي.