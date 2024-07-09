لتحفيز الابتكار.. وزارة الصناعة تُسهّل وصول المصانع للبنية التحتية البحثية

وتشمل البنية التحتية البحثية العامة في المملكة، مراكز الأبحاث في نخبة من الجامعات السعودية والمراكز الطبية المتقدمة، ومنها: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "KAUST"، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، إضافة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، إلى جانب أكثر من عشرين مركزاً بحثياً في جهات أكاديمية وطبية أخرى.