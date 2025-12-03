البرغش: العمل التطوعي في رؤية 2030 لبناء مجتمع واعٍ ومُبادر

في إطار تعزيز مفاهيم العطاء الوطني، أكد المستشار الاجتماعي عبيد بن عبدالله البرغش، مؤسس مبادرة "فينا خير" المجتمعية، أن العمل التطوعي يُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، وليس مجرد جهد لخدمة الآخرين، بل ثقافة ووعي ومسؤولية اجتماعية تعكس قوة الانتماء للوطن.
وأوضح البرغش أن رؤية المملكة 2030 منحت العمل التطوعي بُعدًا استراتيجيًا جديدًا، حيث وضعته ضمن أولويات خططها التنموية بوصفه عنصرًا محوريًا في بناء مجتمع حيوي، يشارك فيه جميع أفراده بقدراتهم واستعداداتهم.
وأضاف أن التطوع في المملكة يحمل أبعادًا دينية وثقافية ومجتمعية، تنبع من هوية متجذرة في العطاء والتكافل، مشيرًا إلى أن المجتمع السعودي عُرف تاريخيًا بروح المشاركة والبذل دون مقابل.
وشدد على أن التطوع يُعزّز قيم العمل الجماعي والانتماء، وينمّي الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، كما يسهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات، ويكسب المتطوعين مهارات حياتية ومهنية تسهم في تطوير الذات وخدمة الوطن.
وأشار البرغش إلى أن رؤية 2030 لم تتعامل مع العمل التطوعي بوصفه نشاطًا هامشيًا، بل جعلته جزءًا من مشروع وطني شامل، يستهدف بناء وطن يفتخر بأبنائه، ويحتضن مبادراتهم، ويُشركهم في صناعة مستقبله.